سر استمرار قصة حب وزواج عارفة عبد الرسول وزوجها الراحل مصطفى درويش لمدة دامت 44 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 10:19 مساءً - ببالغ الأسى والحزن أعلنت الفنانة عارفة عبد الرسول وفاة زوجها المخرج مصطفى درويش، وذلك بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيها : "ورحل رفيق العمر .. مصطفى درويش".

ولم تحدد الفنانة تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان والعزاء حتى الآن.



ويعُد مصطفى درويش من أهم الأسماء المميزة في الإخراج المسرحي، وقدم العديد من الأعمال المميزة التي تركت أثرًا في قلوب الجمهور.

كما كان لمصطفى درويش تواجد كمخرج سينمائي أيضًا، حيث تميز بأسلوبه المميز، ويُعد رحيله المفاجئ بمثابة صدمة للوسط الفني، وسيبقى درويش واحدًا من الأسماء المميزة في عالم المسرح والسينما.

قصة حب عارفة عبد الرسول ومصطفى درويش

كانت الفنانة عارفة عبد الرسول قد تحدثت من خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" عن قصة حبها لزوجها مصطفى درويش وسر استمرار زواجهما لمدة 44 عامًا، حيث قالت : "لم تمر الحياة بسهولة، فكان عندنا مشاكلنا وضغوطاتنا في الحياة، ولكن الفكرة أننا كنا أصدقاء قبل ما نكون زوجين وكنا زملاء بكلية الفنون الجميلة، وتصادف أننا جمعنا حبنا للمسرح والتمثيل".

وأكملت عارفة عبد الرسول : "بعد تخرجنا عملنا معًا في المسرح، وعملنا معًا في وزارة الثقافة، ولكنه سبقني في التعيين بثلاث سنوات وأصبح رئيسي في العمل"، مضيفة أنهما مرا بظروف مادية صعبة ولجآ إلى الجمعيات والأقساط من أجل مواجهة المصاريف الحياتية".

وتابعت عارفة : "الأمر يحتاج للتحلي بالصبر، ففي وقت غضبه كنت أسكت لحين انتهائه وتفريع الطاقة السلبية لديه، وبعد هدوئه يفكر في الأمر ونبدأ في الحديث مرة أخرى مع فنجان قهوة"، كاشفة أنها كانت تناديه بلقب "أستاذ مصطفى" أثناء عملهما معًا كمخرج وممثلة والعكس هو أيضًا يناديها بـ "أستاذة".



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تدهور الحالة الصحية لمصطفى درويش قبل وفاته

وكانت الفنانة عارفة عبد الرسول قد أعلنت منذ فترة تعرض زوجها لوعكة صحية شديدة، دخل على أثرها العناية المركزة؛ وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي "فيسبوك"، حيث جاء في المنشور : "من نص رمضان وانا وجوزى راقديين بدور البرد الملعون وف يوم الوقفه جوزى دخل عنايه مركزه والعيد باظ على الاحفاد اللى اتحبسوا فى البيت..انا بقيت كويسه".

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