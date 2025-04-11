شكرا لقرائتكم خبر عن حفل لفرقة إيجيبادور على مسرح معهد الموسيقى العربية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً لفرقة إيجيبادور بقيادة عازف العود والمؤلف الموسيقى محمد أبو زيد فى الثامنة مساء غد السبت على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات متنوعة من المؤلفات الموسيقية كاراڤان لـ جوان تيزول ، كولاى ما - أحبك لعمر فاروق ، الراوى لـ مروان فوزى ، إرتجالات على مقامات عربية من الموسيقي الحرة ، رحيل لـ خالد سنوسى ، زامبرا لـ جوان هابيتشويلا ، تيكو تيكو لـ زيكينيها دي ابريو ، ذكرياتى لـ محمد القصبجى إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية منها دنجى دنجى لـ سيد درويش ، الكون كله بيدور من التراث النوبى ، يا حبيبي تعالى إلحقنى لـ مدحت عاصم وأنطونيو ماتشين ، يا مسافر وحدك لـ محمد عبد الوهاب ، من حبى فيك يا جارى لـ محمد الموجى ، بكتب أسمك للآخوين رحبانى ، آه يا لالى من التراث .

تضم الفرقة ماجى شمس الدين ( قانون ) ، مروان فوزى ( كيبورد ) ، محمد أبو زيد ( عود وغناء ) ، خالد سنوسى ( ناى) ، أحمد السيد ( جيتار ) ، على مراد ( بركشن وإيقاعات ) ، أحمد المصطفى ( باص جيتار ) بمشاركة ضيفا الشرف عادل ميخا و أوديت ( غناء ) .

يذكر أن إيجيبادور باند فرقة موسيقية أسسها عازف العود والمؤلف الموسيقي المصري محمد أبو زيد بمساعدة اثنين من أصدقائه الفرنسيين المقيمين في مصر، وهما برتراند ماهيو عازف العود وإيتيان بورهيل عازف الكلارينيت، وقدمت عروضا في مايو 2012، وفي نوفمبر من نفس العام إنضمت إلى الفريق لوسيل جيجين، ولاحقا إنضم إلى الفريق آلان روبيير عازف الإيقاع الهندي والبركشن وفرنسجيجين عازفة الكمان الفرنسية و يعود إسم إيجيبادور إلى كلمة من شقين إيجي من إيجيبت "مصر" أرض السلام ومهد الثقافات والحضارات، بادور من تروبادور وهم الشعراء والموسيقيون الجوالة في أوروبا في العصور الوسطى وتقدم الفرقة ألواناً موسيقية متنوعة منها العربى، الشرقى، اللاتينى والأوروبى مع إضافة لمساتهم الخاصة على كل عمل.