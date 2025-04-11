هذا ما قاله أحمد خالد صالح عن تشبيهه بوالده

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري أحمد خالد صالح خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي" عن مسيرته الفنية وتأثير والده الراحل خالد صالح على اختياره التمثيل، مؤكدًا أن المقارنة أمر طبيعي، لكنه يسعى ليكون حقيقيًا ومخلصًا في كل تجربة فنية.



أوضح صالح أن دراسته للتمثيل في الجامعة الأميركية، إلى جانب العلوم السياسية والاقتصاد، ساعدته على فهم الفن بشكل منهجي، قائلاً: "أجمل شيء في الفن أنه بلا سقف"، وعن تجربته الأخيرة في مسلسل "قهوة المحطة"، أعرب عن حماسه لتقديم شخصية الضابط رغم تقديمه أدوارًا مشابهة سابقًا، مشيدًا بالسيناريو الذي كتبه عبد الرحيم كمال، والذي أتاح له إظهار الجانب الإنساني للشخصية.

كما كشف أن الحلقة الأخيرة من المسلسل لم تكن مكشوفة للممثلين مسبقًا، مما زاد من عنصر التشويق حتى نهاية التصوير.

