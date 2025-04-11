شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى القاهرة الدولى للحكى يكشف عن البوستر الرسمى لدورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إدارة مهرجان القاهرة الدولى للحكى برئاسة الفنان عادل حسان، عن البوستر الرسمى لدورته الأولى التى من المفترض إقامتها فى الفترة من 16 وحتى 22 أبريل الحالى، وتحمل اسم الفنان حسن الجرتلي.

وترأس مجلس الأمناء المهرجان دكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأسبق، ويضم في عضويته السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة الأسبق، النائب أحمد حلمي الشريف رئيس مجلس أمناء مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون، الشاعر الكبير جمال بخيت، دكتور محمد فتحي، والفنانين عادل حسان ومحمد عبد الفتاح ومنى سليمان، والفنانة وفاء الحكيم.

ملتقى القاهرة الدولي للحكي، فعالية هي الأولى من نوعها تنطلق دورته الأولى في السادس عشر من أبريل المقبل، برعاية وزارة الثقافة المصرية، والتي تحمل اسم الفنان حسن الجريتلي، مؤسس فرقة "الورشة المسرحية" وأحد رواد فن الحكي في مصر.

وفي إطار الملتقى تقام مجموعة متنوعة من الفعاليات، تشمل ورش الحكي، والعروض الفنية، والدورات التدريبية حول فنون الحكي المختلفة، وذلك في خمسة محافظات تم اختيارها لتكون مسرحًا لعروض الدورة الأولى للملتقى، وهي: القاهرة، والفيوم، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج ، وتعلن تفاصيله برامجه كاملة لاحقا.