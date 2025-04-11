شكرا لقرائتكم خبر عن تأليفها وألحانها وتوزيعها.. ميريام فارس تحقق 2.5 مليون مشاهدة بأغنية لحبيبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النجمة ميريام فارس نجاحاً جديداً من خلال أغنيتها الجديدة "لحبيبى"، والتى طرحتها على طريقة الفيديو كليب منذ يومين على موقع يوتيوب، حيث لاقت ردود فعل واسعة، وهو ما انعكس على مشاهدات الكليب بعد تحقيقه 2.5 مليون مشاهدة.

أغنية "لحبيبى" للنجمة ميريام فارس ليس فقط من غنائها لكنها من كلماتها وألحانها وتوزيعها وشاركها يوسف العمانى فى الكتابة والتلحين، وقدمت ميريام فارس أغنية "لحبيبي" باللهجة الخليجية وتحاكي الأغنية ومشاهد الفيديو كليب فصل الربيع بكل تفاصيله.

وعلقت ميريام فارس على منشور تضمن الأغنية قائلة: "بعد ما شاركت بكتابة وتلحين أغنية لحبيبى وزعتها 8 مرات لكن ولا توزيع لمس مشاعرى، فقررت أوزعها بإيدى".

وأضافت ميريام فارس: كل نغمة فيها طلعت من قلبى والآلات استوحيتها من الأصوات البسيطة اللى بترافقنى كل يوم وطلبت من جمهورها أن يستمتعوا بها ويذهبوا بخيالهم إلى مكان يحبوه ويعيشوه معها بكل جوراحهم.

وتعيش النجمة اللبنانية ميريام فارس حالة من الانتعاشة الفنية، وسبق وطلت ميريام فارس بجلسة تصوير جديدة وسط الزهور بملابس مبهجة باللون "البمبى" وبتسريحة شعرها الكيرلى التى اشتهرت بها مرتدية بوت مرسوم عليه زهور، وحرص متابعوها على إظهار إعجابهم بهذه الإطلالة المبهجة.



النجمة ميريام فارس



الفنانة ميريام فارس



