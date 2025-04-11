شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا: مسلسل فهد البطل الأعلى مشاهدة وعمل نجاح كبير جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عصام السقا خلال تصريحات إذاعية لبرنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى أن مسلسل فهد البطل كان الأعلى مشاهدة من بين مسلسلات دراما رمضان، قائلاً: "المسلسل عمل حالة حلوة جداً، وكانت بتجيلنا طول الوقت فيديوهات من الشارع بتأكد إنه عامل تفاعل كبير مع الجمهور".

وأضاف السقا: "المسلسل حقق نجاح ما شفتوش قبل كده غير فى جعفر العمدة، وقدر إنه يبقى فى المركز الأول".

كان أكد الفنان عصام السقا خلال تصريحات إذاعية لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى أن نهاية مسلسل فهد البطل كانت مؤثرة بالنسبة لهم بصورة كبيرة كممثلين، قائلاً بشأن كواليسها: كنا بنعيط بجد، وفعلاً قبلها العوضى افتكر الراحل حسام شوقى وجاب سيرته، وبكى جداً لما جاب آخر فويس ليه".

وأضاف: "نسينا الكلام فى المشهد من كتر العياط، وكنا متأثرين جداً".

وشهد شارع المعز فى وقت سابق تجمهر واحتفال الجمهور حول الفنان عصام السقا بنجاحه فى مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى، وذلك أثناء تصويره إعلانا فى شارع المعز، حيث قدم "السقا خلال المسلسل شخصية ريكو صديق فهد، والتقط محبو الفنان الشاب صورا تذكارية مع نجمهم.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.