شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال تكشف لـ الخليج 365 عن أفضل عروضها المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ميمى جمال فى تصريح سابق لـ الخليج 365 عن أفضل العروض المسرحية التى قدمتها خلال مسيرتها الفنية، حيث قالت: قدمت العديد من العروض المسرحية ولكن أعتبر مسرحية عش المجانين هى الأقرب لقلبى، لأنى قدمت فيها ثلاث شخصيات، وكذلك مسرحية دو رى مى فاصوليا، مع الغالى الراحل سمير غانم، وقدمت مسرحيات أيضا مع فرق التليفزيون.

وكانت قد شاركت النجمة ميمى جمال فى مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسنى، وتناول مسلسل الكابتن، قصة حسام عز الدين، الطيار الذى يجد نفسه فى مواجهة مهام غير متوقعة بعد وقوع حادثة غامضة، إذ تبدأ أرواح ركاب طائرته المنكوبة في الظهور أمامه، مطالبة إياه بتنفيذ رغباتهم العالقة فى الحياة، وهو ما يدخله فى سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات المستمرة.

آخر أعمال ميمى جمال

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسنى، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري.