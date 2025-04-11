شكرا لقرائتكم خبر عن سيكو سيكو يحتل المركز الـ8 فى قائمة أكثر الأفلام دخلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقى نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية، منذ طرحه فى موسم عيد الفطر، إذ وصل إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 91 مليونا و265 ألفا و117 جنيها، خلال 12 يوم عرض بالسينمات المختلفة، ليحتل بعدها المركز الثامن في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات فى السينما المصرية.

واحتل المراكز الـ 7 الأولى في تلك القائمة كل من: فيلم ولاد رزق 3، وبيت الروبى، والحريفة 2، وكيرة والجن، والفيل الأزرق 2، وولاد رزق 2، وإكس مراتى، بعدما اقترب من حصد 93 مليون جنيه، يليها فيلم سيكو سيكو بعدما تخطت إيراداته الـ 91 مليون جنيه.

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما فى شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما فى مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

يذكر أن طه دسوقى شارك مؤخرا فى ماراثون دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، والذى شاركه بطولته أحمد مالك، ومحمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.