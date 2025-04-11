مشروعات يرتبط بها محمد إمام قبل تصوير صقر وكناريا.. التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 03:00 مساءً - يعكف الفنان محمد إمام على التحضيرات الأخيرة الخاصة بفيلمه الجديد "صقر وكناريا" تمهيداً لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعدم انضمام شيكو، ياسمين رئيس، يارا السكري، انتصار، إلى فريق عمل الفيلم الذي يكتبه أيمن وتار، ويخرجه حسين المنباوي، وينتجه وائل عبد الله.
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ويأتي دخول محمد إمام فيلم "صقر وكناريا" واستعداده لبدء تصويره قريباً في الوقت الذي يرتبط فيه بأكثر من مشروع سواء سينمائياً أو تلفزيونياً لم ينته منهم، أبرزهم فيلم "شمس الزناتي - البداية" الذي صور فيه محمد إمام جزء كبير من أحداثه خلال فترات متقطعة، دون تحديد موعد الانتهاء من الفيلم وكذلك تاريخ إطلاقه في دور العرض السينمائي.
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محمد إمام يرتبط بمسلسلين كان قد أعلن عنهما العام الماضي للعرض في شهر رمضان 2025 ولكن تم تأجيلهما ولم يتم حسم مصيرهما سواء بالعودة لتحضيراتهما أو الغائهما تماماً، الأول بعنوان "حمزة" ينتمي إلى الدراما الصعيدية، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج حسين المنباوي وإنتاج مها سليم، وخرج العمل من موسم رمضان 2025 بسبب أمور تسويقية.
أما المسلسل الثاني الذي أعلن محمد إمام عن تقديمه وتوقفت تحضيراته هو "الكينج" مع نفس الصناع، وهما المؤلف محمد صلاح العزب والمنتجة مها سليم ولكن تم تغيير المخرج حيث تم الاستعانة بالمخرجة شيرين عادل لتولي مسؤولية الإخراج، وبعد تحضيرات أسابيع قليلة توقف العمل هو الأخر ولم يتم حسم مصيره، وذلك سيتضح خلال الأسابيع المقبلة.
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محمد إمام وشيكو بدلاً من أحمد عز وماجد الكدوانيفيلم "صقر كناريا" يجمع محمد إمام وشيكو لأول مرة في إطار كوميدي، وجاء ذلك بعدما كان مقرر أن يتم تقديم الفيلم من بطولة أحمد عز وماكد الكدواني عام 2021، قبل أن يتوقف التحضير للمشروع فجأة ويتم تأجيله، ويعود مرة أخرى بعد تغييرات كبيرة سواء في إبطاله وكذلك مخرجه حيث كان مقرر أن يتوالى الإخراج أحمد علاء الديب.
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https://www.instagram.com/p/DCAHFbUxAzf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة.. هل يجتمع أحمد عز ومحمد إمام في عمل قريباً؟ عز يُجيب
ويأتي دخول محمد إمام فيلم "صقر وكناريا" واستعداده لبدء تصويره قريباً في الوقت الذي يرتبط فيه بأكثر من مشروع سواء سينمائياً أو تلفزيونياً لم ينته منهم، أبرزهم فيلم "شمس الزناتي - البداية" الذي صور فيه محمد إمام جزء كبير من أحداثه خلال فترات متقطعة، دون تحديد موعد الانتهاء من الفيلم وكذلك تاريخ إطلاقه في دور العرض السينمائي.
محمد إمام يعيد فيلم "شمس الزناتي"فيلم "شمس الزناتي" البداية مستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الرواء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، والفيلم يشارك في بطولته، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.
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https://www.instagram.com/p/DEdITZvOeIs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. محمد إمام وياسمين رئيس وسامح حسين.. أحدث المغادرين لمسلسلات رمضان 2025
محمد إمام يرتبط بمسلسلين كان قد أعلن عنهما العام الماضي للعرض في شهر رمضان 2025 ولكن تم تأجيلهما ولم يتم حسم مصيرهما سواء بالعودة لتحضيراتهما أو الغائهما تماماً، الأول بعنوان "حمزة" ينتمي إلى الدراما الصعيدية، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج حسين المنباوي وإنتاج مها سليم، وخرج العمل من موسم رمضان 2025 بسبب أمور تسويقية.
أما المسلسل الثاني الذي أعلن محمد إمام عن تقديمه وتوقفت تحضيراته هو "الكينج" مع نفس الصناع، وهما المؤلف محمد صلاح العزب والمنتجة مها سليم ولكن تم تغيير المخرج حيث تم الاستعانة بالمخرجة شيرين عادل لتولي مسؤولية الإخراج، وبعد تحضيرات أسابيع قليلة توقف العمل هو الأخر ولم يتم حسم مصيره، وذلك سيتضح خلال الأسابيع المقبلة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».