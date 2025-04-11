مشروعات يرتبط بها محمد إمام قبل تصوير صقر وكناريا.. التفاصيل

محمد إمام وشيكو بدلاً من أحمد عز وماجد الكدواني

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محمد إمام يعيد فيلم "شمس الزناتي"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 03:00 مساءً - يعكف الفنانعلى التحضيرات الأخيرة الخاصة بفيلمه الجديد "" تمهيداً لبدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعدم انضمام شيكو، ياسمين رئيس، يارا السكري، انتصار، إلى فريق عمل الفيلم الذي يكتبه أيمن وتار، ويخرجه حسين المنباوي، وينتجه وائل عبد الله.فيلم "" يجمع محمد إمام وشيكو لأول مرة في إطار كوميدي، وجاء ذلك بعدما كان مقرر أن يتم تقديم الفيلم من بطولةعام 2021، قبل أن يتوقف التحضير للمشروع فجأة ويتم تأجيله، ويعود مرة أخرى بعد تغييرات كبيرة سواء في إبطاله وكذلك مخرجه حيث كان مقرر أن يتوالى الإخراجيمكنكِ قراءة.. هل يجتمع أحمد عز ومحمد إمام في عمل قريباً؟ عز يُجيبويأتي دخولفيلم "" واستعداده لبدء تصويره قريباً في الوقت الذي يرتبط فيه بأكثر من مشروع سواء سينمائياً أو تلفزيونياً لم ينته منهم، أبرزهم فيلم "" الذي صور فيه محمد إمام جزء كبير من أحداثه خلال فترات متقطعة، دون تحديد موعد الانتهاء من الفيلم وكذلك تاريخ إطلاقه في دور العرض السينمائي.فيلم "" البداية مستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الرواء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، والفيلم يشارك في بطولته،، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.إقرئي أيضاً.. محمد إمام وياسمين رئيس وسامح حسين.. أحدث المغادرين لمسلسلات رمضان 2025محمد إمام يرتبط بمسلسلين كان قد أعلن عنهما العام الماضي للعرض فيولكن تم تأجيلهما ولم يتم حسم مصيرهما سواء بالعودة لتحضيراتهما أو الغائهما تماماً، الأول بعنوان "" ينتمي إلى الدراما الصعيدية، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج حسين المنباوي وإنتاج مها سليم، وخرج العمل من موسم رمضان 2025 بسبب أمور تسويقية.أما المسلسل الثاني الذي أعلن محمد إمام عن تقديمه وتوقفت تحضيراته هو "" مع نفس الصناع، وهما المؤلفوالمنتجة مها سليم ولكن تم تغيير المخرج حيث تم الاستعانة بالمخرجة شيرين عادل لتولي مسؤولية الإخراج، وبعد تحضيرات أسابيع قليلة توقف العمل هو الأخر ولم يتم حسم مصيره، وذلك سيتضح خلال الأسابيع المقبلة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».