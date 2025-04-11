شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله.. تعرف على سبب انفصال محمود الجندى عن عبلة كامل وقيمة مهرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنان الراحل محمود الجندى، أحد أبرز وجوه جيله الذين تركوا بصمة لا تُنسى فى السينما والدراما المصرية، ورغم أنه لم يكن نجم شباك بالمعنى التقليدى، إلا أن أدواره التى تنوعت بين الكوميديا والتراجيديا رسخت اسمه كأحد الفنانين الذين يحظون باحترام الجمهور والنقاد على حد سواء.

ارتبط اسم محمود الجندى بشكل كبير بالفنانة عبلة كامل، ويرجع ذلك لزواجهما عام 2003، والذى كان مهرها وقتها 25 قرشا فقط، كما قال محمود الجندى فى العديد من اللقاءات التليفزيونية، ولكن هذا الزواج لم يدم أكثر من عامين حيث انفصلا فى عام 2005.

وأوضح محمود الجندى خلال لقائه الأخير فى برنامج "حفلة" للإعلامية سمر يسرى المذاع على قناة on، أن سبب انفصاله عنها كان لعدم تقبل غيابها فى التصوير ساعات طويلة، مؤكدا كنت بدور عليها فى بعض الأوقات مش بلاقيها موجودة، وكمان هى ليها بطولات ونجومية أكثر منى وده أثر فيا أوى، وخاصة أنهم يختاروننى معها فى الأدوار مجاملة لها وده لا يصح لأنى راجل بحترم موهبتى ونفسى وده أثر كتير فى العلاقة.

وتابع، كنت أرفض كل الأعمال التى تعرض عليا مجاملة لها، لأنى مش هارضى أكون زوج الست ويمكن هذا يعود لتربيتى وكونى رجل البيت لا يسمح لى أن أكون فى منطقة أقل من زوجتى، ويمكن وصفه "بالغيرة الفنية" وكان هذا الإحساس المسيطر عليا بشكل دائم، بالإضافة إلى إن ربنا مقدر ليا أن أتزوج من زوجتى الأخيرة التى وجدتها زوجة كما ينبغى.