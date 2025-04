شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تخوض تجربة الإخراج بالدورة المقبلة من مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة العالمية سكارليت جوهانسون لتجربة جديدة خلال مهرجان كان فى دورته المقبلة، وذلك من خلال تجربة الإخراج وفقاً لما كشفته إدارة المهرجان وهى تعلن عن فيلم من إخراج نجمة هوليود التى اعتادت أن تكون من أهم النجمات فى التمثيل.

وبالتالى ستشارك سكارليت جوهانسون ضمن فعاليات الدورة 78 فى الفترة من 13 إلى 24 مايو المقبل من خلال تجربة الإخراج، عن فيلمها ELEANOR THE GREAT الذى يشارك فى مسابقة نظرة ما، وتنافس مع عدد من الأفلام منهم الفيلم المصرى "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى.

كانت كشفت عدة تقارير انضمام النجمة العالمية سكارليت جوهانسون للمسلسل الجديد Just Cause من إنتاج منصة إمازون برايم، والمستوحى من رواية جون كاتزنباخ الصادرة عام 1992، والمقرر أن تلعب فيها دور البطولة والمنتج التنفيذى للعمل.

ووفقاً لتصريحات جوهانسون لصحيفة Deadline فى العرض الأول لفيلمها الجديد Fly Me To The Moon فى مدينة نيويورك: "السلسلة الجديدة قادمة وانتهت بالفعل من عملية الكتابة، وكان هناك فترة توقف أثناء الإضراب كما حال جميع الأعمال".