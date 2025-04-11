جاستن بيبر ينفجر غضبًا: “المال هو كل ما يهمكم!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت نزهة صباحية للنجم العالمي جاستن بيبر توتراً كبيراً بعد مشادة كلامية مع عدد من المصورين، بحسب ما أفاد موقع “ميرور” البريطاني.

وفي التفاصيل، خرج بيبر لتناول القهوة مع أصدقائه، إلا أنه فقد أعصابه عند رؤيته المصورين يلتقطون له الصور ومقاطع الفيديو أثناء دخوله أحد المقاهي.

وعندما قال له أحد المصورين: “صباح الخير”، رد بيبر بغضب: “لا! ليس صباح الخير! لماذا أنت هنا؟”.

وسرعان ما تصاعدت حدّة الكلام، إذ وجّه الفنان كلاماً قاسياً للمصورين قائلاً: “المال، المال، المال، المال، المال. اخرج من هنا يا أخي. المال، هذا كل ما تريده. أنتم لا تهتمون بالبشر”.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من اعتراف جاستن بيبر بمعاناته من “مشاكل في الغضب”، وقيامه بتصرفات مثيرة للجدل في الفترة الأخيرة.