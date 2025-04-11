هل ينهار زواج جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل بعد 12 عامًا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن زواج النجمين جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيل، الذي دام 12 عامًا، يمرّ بمرحلة دقيقة قد تقود إلى الانفصال، وذلك وفقًا لتقارير جديدة تؤكد أنّ الثنائي يعيشان فترة انفصال تجريبي، مع تصاعد التوترات الشخصية والمهنية بينهما.

وبحسب مصادر مقربة، فإن النجمين يتبعان نمط حياة منفصل بشكل متزايد، حيث يشعر تيمبرليك بعبء عاطفي كبير نتيجة الأزمات المتكررة في علاقته، بينما تواصل جيسيكا بيل تحقيق نجاحات متتالية في مسيرتها الفنية، ما يزيد من اتساع الفجوة بينهما.

جولة مخيبة ونجاح مهني متصاعد

تعرض جاستن تيمبرليك (44 عامًا) لانتقادات قاسية خلال جولته الغنائية Forget Tomorrow، وسط تراجع ملحوظ في مبيعات التذاكر، الأمر الذي زاد من الضغط النفسي عليه، بحسب ما ذكر موقع Radar Online. في المقابل، تقيم جيسيكا بيل (43 عامًا) حاليًا في أوروبا لتصوير فيلمها الجديد Matchbox إلى جانب النجمين جون سينا وداناي غوريرا، حيث تُظهر سعادة ملحوظة بمشروعها الجديد.

ونقل المصدر أن: “حزن جاستن واضح، وهو يحاول التأقلم مع الانفصال التجريبي، بينما تعيش جيسيكا أفضل أيامها، محاطة بزملاء جدد وتخوض تجربة تمثيلية مثيرة.”

سجل من الأزمات

ليست هذه المرة الأولى التي يمرّ فيها زواج الثنائي بتوترات. ففي عام 2019، أثارت صور لتيمبرليك وهو يقترب من زميلته أليشا واينرايت جدلاً واسعًا، رغم تقديمه اعتذارًا علنيًا لاحقًا. كما أن اعتقاله في عام 2024 بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، شكّل ضربة إضافية للعلاقة، رغم محاولاتهما إعادة التوازن، ومنها إنجاب ابنهما الثاني، فينياس.

بين النجاح والعزلة

بينما تركّز جيسيكا على مسيرتها المهنية بنجاح، يبدو أن تيمبرليك يواجه سلسلة من التحديات الشخصية والمهنية في الوقت نفسه. وتُشير مصادر مطّلعة إلى أن العلاقة تمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب حسمًا جديًا لمستقبلها، وسط شعور جاستن المتزايد بالعزلة مقابل إشراق جديد في حياة بيل العملية.

وبينما يبقى مصير العلاقة غير محسوم، يطرح المتابعون السؤال الأهم: هل يستطيع الثنائي تخطي هذه المرحلة، أم أن الطلاق بات وشيكًا؟