قرار مفاجئ من هايلي بيبر بشأن سيلينا غوميز.. والتفاصيل تُكشف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت وسائل إعلام عالمية بأن عارضة الأزياء هايلي بيبر تستعد لطرح كتاب جديد يكشف كواليس زواجها من النجم العالمي جاستن بيبر، بالإضافة إلى تفاصيل علاقتها المعقدة مع النجمة سيلينا غوميز، الحبيبة السابقة لزوجها. ومن المتوقع أن يُحدث هذا الإصدار جدلاً واسعاً، نظراً لحساسية الموضوع وتشابك العلاقات بين الشخصيات الثلاث.

وفي الوقت الذي يُنتظر فيه الكشف عن تفاصيل الكتاب ومحتواه، رُصدت هايلي مؤخراً وهي تغادر أحد أماكن العشاء في لوس أنجلوس من دون جاستن بيبر، ما أثار تساؤلات جديدة حول وضع علاقتهما.

وأثناء مغادرتها، لفتت الأنظار بحركة بدت مريبة وغير مريحة، إذ حملت حقيبة يد سوداء تحت ذراعها، بينما وضعت يدها اليمنى في الجيب الأمامي لسروال الجينز، ما أثار الشكوك حول ما إذا كانت ترتدي خاتم زواجها الماسي، خاصة مع محاولتها الواضحة لإخفاء يدها عن عدسات الكاميرات.

وتأتي هذه التطورات في ظل اهتمام إعلامي متزايد بحياة الثنائي بيبر، مع تداول شائعات متكررة حول توتر العلاقة بين جاستن وهايلي، وهو ما لم يؤكده الطرفان حتى الآن بشكل مباشر.

الجمهور بانتظار صدور الكتاب وما إذا كانت هايلي ستفتح صفحة جديدة من حياتها، أم أنها ستعيد إشعال الحديث حول واحدة من أكثر العلاقات إثارة للجدل في الوسط الفني.