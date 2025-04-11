مرض خفي يطارد جيجي حديد: تعليقات الناس كانت قاسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، البالغة من العمر 29 عامًا، عن إصابتها بمرض هاشيموتو منذ عام 2016، مؤكدة أن المرض أثّر بشكل كبير على عملية الأيض لديها، ما غيّر من طبيعة جسدها وتفاعلها مع التمارين والتغذية.

وفي مقابلة مع مجلة Elle، تحدّثت جيجي بصراحة عن رحلتها مع المرض وتأثيره على شكلها العام، قائلة: “لم أرغب في خسارة المزيد من الوزن لعرض فيكتوريا سيكريت، أردت فقط الحصول على عضلات في المكان المناسب، وإذا تمكنت من جعل مؤخرتي أكثر رشاقة، فهذا أمر جيد”.

وأضافت أنها تتناول أدوية للغدة الدرقية منذ عامين ضمن خطة علاجية منتظمة، في محاولة للحفاظ على توازنها الصحي وسط جدولها المهني المزدحم.

ضغط نفسي وتعليقات قاسية

وتطرّقت جيجي إلى جانب نفسي مؤثر، متذكرة كيف كانت تتألم من التعليقات القاسية حول جسدها في بداياتها، مشيرة إلى أنها كانت تصرخ في الوسادة لتفريغ الضغط. وروت: “في إحدى المرات، كنت في موقع تصوير على الشاطئ، فقالت لي أمي: اذهبي واصرخي في المحيط. هذا يخفف التوتر.”

تُعد هذه التصريحات من حديد بمثابة تسليط ضوء نادر على التحديات الصحية والنفسية التي تواجهها نجمات عالم الأزياء خلف الكواليس، رغم الصورة المثالية التي قد يراها الجمهور على الشاشات والمنصات.