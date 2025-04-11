“لوا يدي”.. ديو استثنائي يجمع وليد الشامي وراشد الماجد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان وليد الشامي متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام أغنية “لوا يدي”، وهو عمل ديو جمعه بالنجم راشد الماجد، من كلمات مساعد الشمراني، ألحان ياسر بوعلي، وتوزيع هشام السكران. وعلّق الشامي على الأغنية قائلاً: “أغنية صادقة، تلمسك من أول جملة، إحساسها عالي وما تطلع من راسك بسهولة”.

وقد لاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً بين الجمهور الذين أثنوا على الإحساس العالي والتناغم بين صوتَي الفنانين. كما أعلن حساب “روتانا” على إنستغرام أن الأغنية حققت أكثر من مليون مشاهدة خلال فترة وجيزة، وهي إحدى أغنيات ميني ألبوم وليد الشامي الجديد “2025 رحلة العلا”.

تفاصيل ميني ألبوم “2025 رحلة العلا”:

يتضمن الميني ألبوم 4 أغانٍ متنوعة هي:

– “لا تحملني” من كلمات شموخ العقلا “العالية”، ألحان ياسر بوعلي، توزيع مهند سيف

– “عندي قناعة” من كلمات قوس، ألحان وليد الشامي، توزيع خالد عز، وحققت أكثر من مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها

– “لوا يدي” ديو مع راشد الماجد

– “كأني” من كلمات عدنان الأمير، ألحان علي صابر، توزيع محب الراوي

آخر حفلات وليد الشامي:

وكان آخر ظهور فني لوليد الشامي ضمن حفل “ليلة دايم السيف” الذي أُقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية خلال عيد الفطر، بقيادة المايسترو وليد فايد، وبمشاركة نخبة من نجوم الفن، من بينهم محمد عبده، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أحلام، آمال ماهر، طلال سلامه، ونواف الجبرتي.