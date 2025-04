لأول مرة.. سكارليت جوهانسون مخرجة في مهرجان كان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة، كشف القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام المشاركة في نسخته الـ78 لعام 2025، والتي ضمّت أسماء لامعة وأعمالاً متنوعة، كان أبرزها الظهور الأول للنجمة العالمية سكارليت جوهانسون كمخرجة، من خلال فيلمها الجديد Eleanor the Great، المشارك ضمن قسم “نظرة ما”.

سكارليت جوهانسون تخوض الإخراج لأول مرة

بعد مسيرة ناجحة كممثلة في كبرى الإنتاجات العالمية، اختارت سكارليت جوهانسون أن تخوض تجربة جديدة من خلال الإخراج لأول مرة في مسيرتها الفنية. ويُعد فيلم Eleanor the Great أول أعمالها الإخراجية، وتشارك فيه أيضاً كمنتجة.

فريق العمل

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من أبرزهم:

جوان سكويب ، المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم Nebraska

، المرشحة لجائزة الأوسكار عن فيلم Nebraska هاريس ديكنسون ، بطل فيلم مثلث الحزن الفائز بالسعفة الذهبية

، بطل فيلم مثلث الحزن الفائز بالسعفة الذهبية تشيويتل إيغيوفور

جيسيكا هيشت ، من أبرز نجمات برودواي

، من أبرز نجمات برودواي إيرين كيليمان

الفيلم من تأليف توري كامين، ومن إنتاج مشترك بين شركات: These Pictures، Pinky Promise، وMaven Screen Media.

قصة الفيلم

تدور أحداث Eleanor the Great حول إليانور مورغينشتاين، وهي امرأة في التسعين من عمرها تعود إلى نيويورك بعد عقود من العيش في فلوريدا، في محاولة لإعادة بناء حياتها بعد فقدان أعز صديقاتها. وكان عنوان الفيلم سابقاً Eleanor, Invisible.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد إطلاق الفيلم في دور العرض السينمائية.

أفلام “نظرة ما” الأخرى المشاركة في مهرجان كان 2025:

– The Mysterious Gaze of the Flamingo – دييغو سيبيديس

– My Father’s Shadow – أكينولا ديفيز جونيور

– Urchin – هاريس ديكنسون

– Eleanor the Great – سكارليت جوهانسون

– Once Upon A Time In Gaza – طرازان نصر وعرب نصر

– Aisha Can’t Fly Away – مراد مصطفى

– Meteors – هوبير شارويل

– Pillion – هاري لايتون

وتستمر استعدادات مهرجان كان 2025 لاستقبال صُنّاع السينما ومحبيها من مختلف أنحاء العالم، في دورة يُتوقع أن تحمل الكثير من المفاجآت.