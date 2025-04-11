انسحاب جينا أورتيغا من Scream 7.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريح مفاجئ، كشفت الممثلة الأميركية جينا أورتيغا أن انسحابها من الجزء السابع من سلسلة أفلام الرعب الشهيرة Scream لم يكن بسبب تضارب المواعيد مع تصوير مسلسل وينزداي، كما تم تداوله سابقًا، بل جاء تضامنًا مع زميلتها ميليسا باريرا، التي أُقصيت من العمل على خلفية منشورات داعمة لفلسـطين.

وأكدت أورتيغا أن قرارها بالانسحاب كان نابعًا من “تغيّر أجواء العمل” بعد الأزمة التي شهدها طاقم الفيلم، مشيرة إلى أن الاستمرار لم يعد مناسبًا لها من الناحية المعنوية، رغم حبها العميق للفريق الذي شاركها الأجزاء السابقة.

وكانت قضية طرد ميليسا باريرا قد أثارت جدلاً واسعًا، بعدما وُجهت لها اتهامات بـ”معاداة السامية”، وهو ما دفع الشركة المنتجة لإصدار بيان شديد اللهجة لتبرير القرار، بينما لقيت باريرا دعماً كبيراً من زملائها والجمهور.

ورغم هذا الانسحاب، تواصل جينا أورتيغا نجاحاتها اللافتة، إذ تستعد لعرض موسم جديد من مسلسل Wednesday على نتفليكس، إلى جانب مشاركتها المرتقبة في فيلم Beetlejuice بنسخته الجديدة، ما يؤكد استمرار صعودها في هوليوود كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات.