شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم نجوم الساحل تتجاوز الـ8 ملايين جنيه خلال 12 يوم عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش ومايان السيد إيرادات أمس الخميس 433 ألفاً و65 جنيهاً، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 12 يوم عرض بالسينمات إلى 8 ملايين و27 ألفاً و828 جنيهاً.

وسيطرت الكوميديا على أجواء فيلم نجوم الساحل، فالفيلم أحداثه تمزج بين الدراما والصراعات الكوميدية والمغامرات، ويجسد أجواء الساحل الأسطورية، من خلال مجموعة من الشباب الذين يحاولون إحياء حفل والعمل هناك في وقت الصيف.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، علي السبع، مالك عماد، تميمة حافظ، وفليكس، وغيرهم من الفنانين، إخراج رؤوف السيد، وتأليف محمد جلال، وشارك في الكتابة كريم يوسف.

يذكر أن أحمد داش شارك مؤخرا كضيف شرف في إحدى حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، إلى جانب آخر أعماله مسلسل مسار إجباري الذي جمعه بالنجم عصام عمر، وعرض خلال موسم دراما رمضان 2024.