شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تسجل عودتها للدراما والسينما فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت النجمة ياسمين عبد العزيز عودتها إلى الدراما هذا العام بعد غيابها العام الماضي، حيث قدمت خلال موسم دراما رمضان 2025 مسلسل وتقابل حبيب الذى حقق نجاحاً لاقتاً على المستوى الجماهيرى والنقدى، كما تسجل ياسمين عبد العزيز عودتها إلى السينما أيضاً هذا العام بعد غياب سنوات خلال فيلم زوجة رجل مش مهم.

ياسمين عبد العزيز عادت بقوة إلى دراما رمضان بمسلسل وتقابل حبيب الذى قدمت فيه الدراما الاجتماعية الرومانسية التي لا تخلو من الصراعات واستطاعت جمع الجمهور حول أحداث العمل الذى جاء بعد تقديمها الدراما الشعبية خلال آخر عملين قدمتهما في الدراما وهما "اللى مالوش كبير" في رمضان 2021، و"ضرب نار" في رمضان 2023.



ياسمين عبد العزيز فى كواليس وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

دارت أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل الحسيني" التي تعيش حياة هادئة مع زوجها يوسف، رجل الأعمال، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث تكتشف، أن زوجها متزوج سراً من رقية العسكري، تدخل بعدها ليل في صدمة شديدة بعد معرفتها أن جميع أفراد العائلة كانوا على علم بالزواج الثاني لزوجها إلا هي، فتقرر الانفصال وتبحث ليل عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها.



ياسمين عبد العزيز على بوستر وتقابل حبيب

وعلى الجانب الآخر أعلنت ياسمين عبد العزيز عودتها إلى السينما بفيلم جديد يحمل اسم "زوجة رجل مش مهم" بمشاركة أكرم حسني وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث انطلق تصوير الفيلم في شهر ديسمبر الماضى بأول يوم تصوير الفيلم بحضور صناعه قبل إيقافه بسبب الانشغال بدراما رمضان ومقرر استئناف التصوير نهاية العام الجارى.

وتكسر ياسمين عبد العزيز غياب 7 سنوات عن السينما رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم" وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.



الاحتفال بتصوير فيلم زوجة رجل مش مهم