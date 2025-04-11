شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقي: بشكر شركات الإنتاج على دعمها للشباب.. ومصر مليانة مواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجّه الفنان طه الدسوقي الشكر لشركات الإنتاج التي بدأت في دعم المواهب الشابة ومنحها الفرصة لتصدر المشهد في الأعمال الدرامية والسينمائية.

وقال طه في تصريحاته لـ"الخليج 365": "بشكر كل شركة إنتاج أعطت فرصة حقيقية للشباب يظهروا سواء في التليفزيون أو السينما. دي خطوة كبيرة ومحترمة، وبتمنا الخير لكل الناس، لأن مصر مليانة مواهب تستحق الدعم والفرصة".

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.