شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا منصور: توقعت مقارنات شباب امرأة بالفيلم ولم أخش الانتقادات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة رانيا منصور أنها عندما علمت خبر إعادة تقديم رواية شباب امرأة في مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان 2025 اندهشت بعض الشيء مضيفة لـ"الخليج 365" أنها من جمهور الفيلم وتعتبره من كلاسيكيات السينما المصرية وهذا كان سبباً في موافقتا على المشاركة على المسلسل فور عرض الدور عليها.



رانيا منصور فى مشهد من مسلسل شباب امراة

وأشارت رانيا منصور إلى أنها توقعت المقارنات بين المسلسل والفيلم ولكنها في نفس الوقت لم تخش أي انتقادات موضحة:" طبيعي أي أعمل جديد تم إعادة تقديمه عن رواية قدمت سابقاً أو عن فيلم كلاسيكي يحدث مقارنات بين العمل الجديد والقديم، ولكن في شباب امرأة نحن أعدنا تقديم رواية في مسلسل بشكل مختلف عن الفيلم، كما أن الرواية تحتمل تقديمها في العديد من الأعمال سواء السينما أو الدراما".

وأعربت رانيا منصور عن سعادتها بتجربتها في مسلسل شباب امرأة مؤكدة أنها قدمت خلاله شخصية جديدة ومختلفة عليها تماماً وكانت ردود الأفعال حولها مميزة، وفى نفس الوقت أتيحت لها الفرصة للعمل مع نجمة موهوبة وثقيلة بحجم غادة عبد الرازق وذلك أفادها على المستوى الفني، لافتة أن الكواليس كانت لذيذة وممتعة للغاية في هذا العمل.



رانيا منصور وغادة عبد الرازق من مسلسل شباب امراة

مسلسل شباب إمرأة من بطولة غادة عبد الرازق، محمد محمود، يوسف عمر، داليا شوقي، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، رانيا منصور، حسن أبو الروس، يوسف عثمان، طارق النهري، شايما الشريف، ليلى حسين، سامية الطرابلسي، عبد الرحمن القليوبي، لبنى ونس، والعمل مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب ومعالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج أحمد حسن.

ودارت أحداث شباب إمرأة حول التاجرة المتسلطة شفاعات التي تحاول استغلال الشاب الريفي الساذج إمام الذي وفد حديثًا إلى القاهرة لإغوائه وإيقاعه في حبها على الرغم من أنه يصغرها سنًا، بينما يسعى كل من حولها إلى إبعاده عن طريقها، لكن يتغير كل شيء عندما يقع في حب فتاة شابة تدعى سلوى، حينها تشعر شفاعات بالغيرة وتخطط للانتقام منه.