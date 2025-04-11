جينيفر لوبيز تنتقل الى منزل جديد بالتزامن مع علاقة عاطفية جديدة

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنفصالها عن زوجها السابق بن أفليك ووصولهما الى الطلاق قررت جينيفر لوبيز الإنتقال الى منزل جديد بحثاً عن الراحة والخصوصية ووجدت مكاناً يجمع بين السلام والرفاهية.

المنزل الجديد فخم جداً وقيمته 17.5 مليون دولار ويقع في Hidden Hills. وفي التفاصيل يضم خمس غرف نوم وثمانية حمامات وspa وصالة للتدليك. خارج المنزل يوجد غرف للضيوف، حوض سباحة، ومساحة لممارسة رياضة ركوب الخيل.

وتزامن شراء المنزل مع شائعات طالتها عن وجود علاقة عاطفية بينها وبين الممثل بريت غولدشتين الذي يبلغ من العمر 44 عاماً أي بفارق عشر سنوات بينهما.