حقائب الملكة كاميلا.. أناقة فاخرة ترافق إطلالتها وأسعارها خيالية

ميرنا وليد - بيروت - منذ أن أصبحت ملكة، تحوّلت إطلالات الملكة كاميلا إلى رمز للرقي، إلا أن ما يُميّز أسلوبها حقاً هو اختيارها المدروس لإكسسواراتها، وتحديداً الحقائب التي تُضفي لمسة فريدة على كل ظهور لها.



وتختار الملكة كاميلات حقائب يد من علامات عالمية مثل: "Fendi"، " Chanel"، "Bottega Veneta"، "Aspinal of London"، "Launer".

وتعتمد كاميلا الألوان الحيادية، الباستيل، والبحري، مع الألوان النادرة من الأزرق الجريء.

بوتيغا فينيتا: خلال زيارتها الرسمية إلى روما، تألقت كاميلا بحقيبة Andiamo المصنوعة من الجلد المنسوج بلون الإكرو، ويبلغ سعرها £3,410، كما اختارت حقيبة كتف في معرض Sandringham 2023، يبلغ سعرها £2,200.

شانيل:

اختارت كاميلا في عيد الفصح 2023، حقيبة Chanel كروس بودي يبلغ سعرها £3,605. وفي عام 2020، ظهرت بحقيبة Top Handle Flap يبلغ سعرها £3,350.

لاونر:

لدى كاميلا حقيبة High Society من Launer باللونين الأسود والأبيض، وسعرها £1,400.

Aspinal of London:

حملت كاميلا في مهرجان تشلتنهام 2023، حقيبة Midi Mayfair بلون خمري بتصميم جلد التمساح سعرها £595. كما ظهرت في مهرجان أدبي عام 2016 بحقيبة Letterbox Saddle سعرها £450 .

فيندي:

تألقت كاميلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بحقيبة Peekaboo ISeeU بلون التان، بسعر £4,300. وفي ويمبلدون 2018، حملت حقيبة Peekaboo Mini بلون رمادي ومقبض من جلد الأفعى، بسعر £3,900.

بولغري:

ظهرت كاميلا في شباط/ فبراير 2022، بحقيبة Serpenti Forever من Bulgari بلون زمردي، يبلغ سعرها £2,730.

Smythson:

حملت الملكة في أسكوت 2021، حقيبة كلتش بلون رمادي يبلغ سعرها £495.

Heidi Klein:

ظهرت كاميلا خلال زيارتها المعرض الوطني في تموز/ ىيوليو 2020، بحقيبة قش أنيقة بسعر £280.

DeMellier:

حملت الملكة، في جولتها عام 2020 مع الأميرين وليام وكيت، حقيبة Mini Venice باللون الأخضر، يصل سعرها إلى £340.

Moynat

اختارت كاميلا في يوم الكومنولث 2019، حقيبة Gabrielle يبلغ سعرها £3,430، وسبق أن ظهرت بطراز نادر من نفس الماركة مصنوع من جلد السحلية، بلغ سعره £5,620.

Carnaby London:

تألقت كاميلا في فعالية خيرية في أسكوت 2018، بحقيبة تان بسعر £395 من تصميم جندي بريطاني سابق.

The Rodnik Band:

ظهرت كاميلا في 2015، بحقيبة لافتة مرصعة بالكامل على شكل علبة Heinz Beans، من توقيع The Rodnik Band، بسعر £795.