شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: مش بحب الذكاء الاصطناعي ومش واثق فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان سامح حسين عن عدم ارتياحه تجاه الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه لا يثق به، ولا يفضل التعامل مع هذا النوع من البرامج.

وقال سامح في تصريحاته لـ"الخليج 365": "مش بحب الذكاء الاصطناعي، لأنه لسه ما عنديش ثقة فيه، ومش بفضل النوعية دي من البرامج".

فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضي، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته إلى جوار سامح حسين هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" إحدى المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.