شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يحيى حفلاً غنائيًا فى إسطنبول الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق كايروكى حفلاً غنائيًا فى إسطنبول بتركيا، يوم 17 مايو الشهر المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أغنياتهم المحببة لدى جمهورهم.

وأحيا فريق كايروكي حفلاً غنائيًا فى الجونة يوم 2 أبريل، الجارى كما أحيا حفلاً غنائيًا ضخم في العاصمة الإدارية يوم 21 فبراير الماضى، وأحيا فريق كايروكي حفلاً غنائيًا ضخم يوليو العام الماضى في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، ضمن حفلات ليالى مصر.

كما أحيا فريق كايروكى، فى أغسطس الماضى حفل كامل العدد فى مهرجان العلمين الجديدة، ووقتها ووجه النجم أمير عيد الشكر لكل الجمهور الذى حرص على حضور الحفل وقال أمير:"هنقدم ليكم حفلة للتاريخ مبسوطين بالطاقة اللى بتدوهالنا وبتفكرونا لما كنا بند صغير لسه بنبدأ.. إحنا كبار بيكم أكبر حفلة فى مهرجان العلمين والسنة اللى فاتت كانت أكبر حفلة ايضا".

آخر أعمال أمير عيد هو ألبوم "روكسى" وطرحه فى موسم الصيف، وروكسى مينى ألبوم ضم 5 أغاني تم طرحها من خلال 3 فصول لعرض الحكاية، الفصل الأول وفيه الأغنية الأولى "حاجات جوايا"، والأغنية الثانية "اسمك إيه"، وتم تصوير الأغانى على قصة فيلم قصير أمير عيد البطل ومعه ندى أبادر، ومن إخراج نازلى أبو سيف.

كما كان الفصل الثانى مقسوم الأغنية الأولى حب تحت الإنشاء، والأغنية الثانية ناسى كل حاجة، وطرح أغنيات الألبوم على فصول متسلسلة يحكى كل فصل قصة، يكملها الفصل الذي يليه، فى فترة الخمسينيات والفصل الثالث والأخير بعنوان الدنيا هس وشاركته فى الأغنية سارة مول البلاد، وكانت بداية الفصل الثالث مشهد تمثيلى لأميرعيد مع ندى أبادر.