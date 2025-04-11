شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعم المخرج محمد شاكر خضير النجمة شيرين عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون المخرج محمد شاكر خضير مع النجمة شيرين عبد الوهاب، في أول بطولاتها في عالم الدراما بمسلسل طريقى عام 2015 وحقق المسلسل نجاحا مبهرا وقت عرضه في رمضان.

وتمر الأيام وفى رمضان 2025 يدعم المخرج محمد شاكر خضير، النجمة شيرين عبد الوهاب في مسلسل إخواتى ويضع خلال الحلقات أغانى بصوتها في المسلسل.

وسألته الإعلامية منى الشاذلى، خلال برنامج " معكم" ليه في مسلسل إخواتى كانت شيرين هي صوت مصر الأول.

ليرد عليها قائلا:" المسلسل كان في أغاني كتير من وقت السيناريو بس قبل ما ندخل أنا اقترحت شيرين عبد الوهاب لأسباب فنية وشخصية شيرين شبه الاربع بنات ودي كانت حاجه عجباني جدا، شيرين فيها حاجه من سهى وناهد وحاجه من نجلاء وأحلام وأنا اشتغلت مع شيرين وعارفها وأنا شوية بحس الفنان الناس بتشوفه انشف من حقيقته وهو كده بس هو بيبقى للدفاع عن نفسه والواحد بيتضايق لما يلاقي موهبة زي شيرين وتجد أنه خلال الفترة الأخيرة كل اللي بتسمعه عنها اخبار شخصية لكن معظم الموهوبين بيحبوا يسمعوا أنهم موهوبين

وتابع فى حديثه:" أنا آخر مرة شاهدت شيرين من وقت مسلسل طريقى من حوالى 10 سنين بس أنا بروح مع فكرة أن الفنان ساعات بينسى هو موهوب قد إيه أو ينسى قدر موهبته ومحتاج يشوفلها رد فعل كلنا نفسنا انها ترجع لأن موهبتها تستحق".