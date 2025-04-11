شكرا لقرائتكم خبر عن بكاء أحمد السعدنى أثناء حديث كمال أبو رية عن ذكرياته مع والده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لحظة مؤثرة خلال حديث الفنان كمال أبو رية عن ذكرياته مع الفنان الراحل صلاح السعدني خارج البلاد، لم يستطع النجم أحمد السعدني التماسك وأجهش بالبكاء.

وأشاد أبو رية باحترافية السعدني الكبير، مشيرًا إلى قدرته الفريدة على حفظ المشاهد من أول قراءة، وهو ما يعكس التزامه وإتقانه في العمل، وذلك خلال حفل تكريم فريق عمل لام شمسية الذي أقامته وزارة التضامن.

وكانت قد كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك خلال حفل تكريم صناع مسلسل لام شمسية.

كما قامت وزيرة التضمن بتكريم المخرج كريم الشناوي ومحمد سري مدير مشروعات شركة ميديا هب ،سارة عزيز المسؤلة عن المحتوى العلمي النفسي والفنانة يارا جبران والفنانة ثراء جبيل والفنان كمال أبو راية والفنانة يسرا اللوزى والفنان أحمد السعدني والفنانة أمينة خليل والكاتبة مريم نعوم ورشة وباهر رشيد، المونتاج وغديرخالد واحمد المنتج الفني ،والطفل علي البيلي.

عميق كما تقدمت بالشكر للأستاذ محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ابداع عمل المسلسل وفريق العمل .

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة ، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق عمل مسلسل لام شمسية والمخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، وأمينة خليل، وأحمد السعدنى، وكمال أبو راية ويسرا اللوزى، وثراء جبيل، ويارا جبران و سارة عزيز وعلي البيلي و دكتور نبيل القط والطفل علي البيلي.



احتفالية تكريم وزارة التضامن لصناع مسلسل لام شمسية



احمد السعدني