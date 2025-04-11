شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السعدى: أشكر علا الشافعى رئيس لجنة تطوير المحتوى الدرامى بالمتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المنتج محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن امتنانه للشركة المتحدة ولجنة تطوير المحتوى الدرامي برئاسة الأستاذة علا الشافعي وفريق عملها، على مجهودها في مسلسل لام شمسية وخروجه على الشاشة وأوضح السعدي أن المشروع كان قد من المفترض أن يقابل بالرفض عند عرضه عليهم، ولكنه وجد استجابة فورية نتيجة لما وصفه بـ”قرون الاستشعار” التي تحملها، حيث تمت الموافقة على المحتوى بعد قراءته، وأضاف قائلاً: “أتوجه بالشكر للشركة المتحدة التي أفتخر بالانتماء إليها على الدعم الكبير، وأشكر أيضًا فريق عمل شركة ميديا هب.

مايا مرسي تكرم محمد السعدي



مايا مرسي تكرم علا الشافعي

وكانت قد كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك خلال حفل تكريم صناع مسلسل لام شمسية.

كما قامت وزيرة التضمن بتكريم المخرج كريم الشناوي ومحمد سري مدير مشروعات شركة ميديا هب ،سارة عزيز المسؤلة عن المحتوى العلمي النفسي والفنانة يارا جبران والفنانة ثراء جبيل والفنان كمال أبو راية والفنانة يسرا اللوزى والفنان أحمد السعدني والفنانة أمينة خليل والكاتبة مريم نعوم ورشة وباهر رشيد، المونتاج وغديرخالد واحمد المنتج الفني ،والطفل علي البيلي.

عميق كما تقدمت بالشكر للأستاذ محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ابداع عمل المسلسل وفريق العمل .

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة ، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة، ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريق عمل مسلسل لام شمسية والمخرج كريم الشناوي، والمؤلفة مريم نعوم، وأمينة خليل، وأحمد السعدنى، وكمال أبو راية ويسرا اللوزى، وثراء جبيل، ويارا جبران و سارة عزيز وعلي البيلي و دكتور نبيل القط والطفل علي البيلي.



احتفالية تكريم وزارة التضامن لصناع مسلسل لام شمسية



احمد السعدني



التضامن تكرم صناع مسلسل لام شمسية



الناقدة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 والكاتب على الكشوطى رئيس قسم الفن والزميل مدحت وهبة والزميلة بتول عصام



تكريم أبطال مسلسل لام شمسية



تكريم الكاتب علا الشافعي



تكريم الكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 ورئيس لجنة المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة



تكريم صناع مسلسل لام شمسية



جانب من التكريمات



دكتورة مايا مرسي الناقدة علا الشافعي رئيس لجنة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الاعلامية



دكتورة مايا مرسي تكرم محمد السعدي عضو مجلس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



دكتورة مايا مرسي والكاتبة علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



وزارة اتلضامن تكرم محمد السعدي عضو مجلس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية