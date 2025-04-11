شكرا لقرائتكم خبر عن دراما تصنع الوعى.. السعدى: لام شمسية نقلة نوعية فى الدراما المصرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مسلسل لام شمسية يمثل نقلة نوعية في الدراما المصرية، موجها الشكر للشركة المتحدة على حرصها لهذا العمل نظرًا لما يحمله من رسائل مجتمعية وإنسانية تم تقديمها بحرفية ودقة بالغة، مشيرًا إلى أن "البطولة الحقيقية فى هذا العمل هي للوقاية والوعى قبل حدوث الأزمة".

لام شمسية نقلة نوعية فى الدراما المصرية

وقال محمد السعدي، خلال كلمته في احتفالية وزارة التضامن لتكريم صناع المسلسل : "من البداية جلسنا نخطط لهذا العمل على المكتب، ودرسنا الفكرة جيدًا وهناك قضايا في مجتمعنا قد لا يدركها الكثيرون، أو قد تكون قد حدثت بالفعل لأشخاص نسوها، لكنها تركت أثرًا كبيرًا باقٍ فى النفوس. هذا ما أردنا إبرازه في لام شمسية".



تصريحات محمد السعدي

وأضاف محمد السعدى: "كل شخص شارك فى العمل، من ممثلين وكتاب ومخرجين، كان مدركًا تمامًا لحجم المسؤولية، وكل كلمة قيلت كانت محسوبة بدقة شديدة، لأن الموضوع خطير. ومع وجود السوشيال ميديا، كان علينا الحذر فى نقل الرسالة، وتجنب أى لبس فى الفهم، لأننا لا نملك رفاهية الخطأ في موضوعات حساسة مثل هذه".

وتابع محمد السعدى: "كنت دائمًا أقول يا رب الناس تاخد المسلسل بالشكل اللى إحنا عايزين نوصله، والحمد لله ده حصل. كل الصناع صدّقوا العمل من جواهم، وده انعكس على الجمهور، لأن المصداقية بتوصل".

ووجّه محمد السعدى الشكر للدكتورة مايا مرسى التضامن الاجتماعي على الدعم والتقدير، كما توجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وللكاتبة علا الشافعي، رئيس تحرير الخليج 365 ورئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفريقها فى العمل ،قائلاً: "الحقيقة لما عرضنا عليهم الفكرة، المفروض كانوا يقولوا لا، لكن الموافقة تمت في أقل من دقيقة، وده يعكس جرأة ووعي كبير بأهمية الموضوع، فبشكر الشركة المتحدة على هذه الجرأة".

وأشاد السعدى بجميع عناصر العمل، قائلاً: "كل فريق العمل قدّم نقلة نوعية، وبالأخص الطفل "على"، اللي فعلاً أثبت إن مصر بلد ولادة".

واختتم السعدي كلمته قائلاً: "أتمنى نبدأ نرجع للقيمة، ونركّز على الورق الجيد، ونضع كل فنان فى مكانه المناسب، ونتكاتف جميعًا لرفع مستوى الدراما المصرية، لأنها مرآة المجتمع، وهي التي تُشكل وعي الناس وتبني الأجيال".