شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقي: صعوبات "سيكو سيكو" بسيطة.. لكن وراها دروس مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان طه دسوقي عن الصعوبات التي واجهها خلال تصوير فيلم "سيكو سيكو"، مؤكدًا أن كل التحديات التي مر بها كانت بمثابة تجارب مفيدة وممتعة في الوقت نفسه.

وقال طه في تصريحاته لـ"الخليج 365": "مكنش في حاجة صعبة جدًا، لكن كل حاجة قابلتنا كانت بتعلّمنا حاجة جديدة. كل مشكلة أو تحدي خرجنا منه يا بدَرس يا بمعلومة تفيدنا بعد كده، وده في حد ذاته مكسب".

قصة فيلم سيكو سيكو تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.