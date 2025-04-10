شكرا لقرائتكم خبر عن "تحت الطلب".. فيلم جديد لسامح حسين من تأليف زوجته.. قريبًا في دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان سامح حسين عن انتهائه من تصوير نصف مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "تحت الطلب"، مشيرًا إلى أن الفيلم من تأليف زوجته وسام حامد.

وأضاف في تصريحاته لـ" الخليج 365" أن استكمال تصوير النصف الثاني من العمل سيتم خلال الأيام المقبلة، معربًا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند طرحه في دور العرض، خاصة أنه يقدم فكرة جديدة ومختلفة.

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" إحدى المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار،، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.

جدير بالذكر أن يتم الآن عرض لسامح حسين فى السينما فيلم استنساخ ، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.