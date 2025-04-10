شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتعاون مع أحمد المالكي لأول مرة في "أنا هنساك" من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض النجمة أصالة نصري تجربة فنية جديدة ضمن ألبومها المقبل، حيث تتعاون لأول مرة مع الشاعر أحمد المالكي في أغنية تحمل عنوان "أنا هنساك"، من ألحان محمد عبد المجيد، وتوزيع هشام البنا. ومن المقرر طرح الأغنية قريبًا عبر جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدّر اسم النجمة أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بحصولها على الجنسية السعودية.

تداول رواد المنصات الخبر بشكل واسع، ما دفع الفنانة السورية إلى كسر صمتها والرد على الجدل الدائر، حيث نشرت أصالة تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات X، نفت فيها حصولها على أي جنسية عربية أخرى، مؤكدة في الوقت ذاته حبها الكبير لجميع الدول العربية، وجاء في تغريدتها: "أنا أحب السعودية ولا أحمل جنسيتها، وأحب مصر ولا أحمل جنسيتها، وأحب لبنان ولا أحمل جنسيتها، وأحب الإمارات ولست إماراتية، وأحب العراق واليمن والكويت والسودان وقطر وتونس والمغرب والجزائر ولا أحمل جنسياتهم".

وأضافت أصالة: "أحب كل بلادي، ففيها أهلي وأحبابي وداعموني، وأحبهم كما أحب سوريا، وأنا سورية، وكما أحب البحرين، وأنا بحرينية. وأتمنى أن تسمحوا لي أن أحب بلادي كلها كما أحب".

من جهة أخرى، طرحت أصالة مؤخرًا أغنيتين جديدتين عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية، الأولى بعنوان "بعض الأحيان"، من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، ميكس وماستر جاسم محمد، والثانية بعنوان "جنة الحب"، من كلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم.