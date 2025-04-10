شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمي وإلهام شاهين وهيثم دبور في مهرجان هوليوود للفيلم العربي والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان هوليوود للفيلم العربي تكريم النجم المصري أحمد حلمي، فيما شهد المهرجان حضور النجمة إلهام شاهين والتي تترأس لجنة تحكيم المهرجان، وهيثم دبور مؤلف فيلم "ضي" والذي عرض في حفل الافتتاح أمس.



أحمد حلمي وإلهام شاهين وكريم الشناوي



أحمد حلمي وإلهام شاهين وهيثم دبور



أحمد حلمي وإلهام شاهين وهيثم دبور



وإلهام شاهين



وإلهام شاهين

يروي الفيلم قصة المراهق "ضي" وهو نوبي ألبينو يبلغ من العمر 11 عامًا ويمتلك صوتا عذبا. تدور أحداث الفيلم حول رحلته المليئة بالتحديات، حيث يسافر برفقة عائلته من أسوان إلى القاهرة لتحقيق حلمه بالمشاركة في برنامج "ذا فويس كيدز".

وكان العرض الأول لفيلم "ضي – سيرة أهل الضي" خلال الدورة الأخيرة لمهرجان البحر الأحمر والمقامة في المملكة العربية السعودية، وحاز الفيلم على إعجاب النقاد والمشاهدين سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أو على المستوى النقدي.



يتناول فيلم "ضي" قصة مراهق يبلغ من العمر 11عامً ألبينو (عدو الشمس) نوبي، في رحلة ساحرة من جنوب مصر إلى شمالها مع عائلته المفككة ومدرسة الموسيقى الخاصة به، وصوته الساحر من أجل تحقيق حلمه، والفيلم بطولة الممثلة السعودية أسيل عمران، والممثلة السودانية إسلام مبارك، بالإضافة إلى العديد المصريين حنين سعيد وبدر محمد، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوى.