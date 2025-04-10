جو حطاب خطيب عبير الصغير؟

ميرنا وليد - بيروت - أُثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي بعد خطوبة المؤثرة على مواقع التواصل الإجتماعي عبير الصغير، اذ لم تُعلن بعد عن هوية خطيبها، ما أدى الى بلبلة كبيرة بين المتابعين، وقد اعتقد كثر منهم ان العريس هو اليوتيوبر الأردني جو حطاب، في حين ان الثنائي لم يعلّقا بعد على هذا الخبر اذا كان فعلا صحيحا أم إشاعة.
وكانت نشرت عبير مقطع فيديو من خطوبتها من دون أن تُظهر وجه خطيبها، وقد لاقى الفيديو مشاهدة عالية على مواقع التواصل الإجتماعي.
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