شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد: اختيارى عضو لجنة تحكيم بمهرجان المركز الكاثوليكي أسعدني جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها البالغة باختيارها كعضو لجنة تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الثالثة والسبعين من قبل الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما، قائلة: سعدت جدا وتشرفت باختياري في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وبشكر جدا الأب بطرس دانيال، وأتمنى التوفيق لهذه الدورة من المهرجان".

وتتكون لجنة تحكيم المهرجان من المخرج طارق العريان رئيساً، والفنان عمرو يوسف، الفنانة دينا فؤاد، والفنانة هبة عبد الغني، الكاتب أحمد مراد، مدير التصوير د. أيمن أبو المكارم، والمونتيرة رانيا المنتصر بالله والناقدة ناهد صلاح والموسيقار شادي مؤنس.

يذكر أن آخر أعمال دينا فؤاد مسلسل حكيم باشا، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وهو من بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما تطرق العمل لتجارة الآثار.

