شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الغرباوي ضيف شرف مهرجان الفجيرة للمونودراما في دورته الـ 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت إدارة مهرجان الفجيرة للمونودراما في دورته الحادية عشر برئاسة سعادة محمد سعيد الضنحاني الفنان والمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ليكون ضيف شرف الدورة الحادية عشر (11) من مهرجان الفجيرة للمنودراما والذي يقام في الفترة من 10 إلى 18 ابريل الجاري.

وقد أعرب الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن سعادته بتمثيل مصر في مهرجان مهم بحجم وقيمة مهرجان الفجيرة للمونودراما خاصة انه يمثل حدث دولي عريق ولقاء مهم بمشاركة الهيئة الدولية للمسرح (I.T.I ) وهي شريك مهم وفاعل في المهرجان منذ بداياته

ويؤكد الغرباوي حرصه على توطيد المشاركات العربية خاصة لما تحمل من علاقات وثيقة بين الشقيقتين مصر والإمارات .

كمايؤمن بأهمية وضرورة التواصل وتبادل الخبرات بين المهرجانات في الدول العربية والأجنبية بهدف إحداث انتعاشه للمهرجانات العربية والتأكيد على أهمية مد أواصر التعاون مع المهرجانات العربية ، وذلك ايمانا منه بقيمة وأهمية هذه المهرجانات نحو الآفاق العالمية لرفعة المسرح العربي ، ودورها الذي تلعبه في دعم المواهب الشابه وتقديم فنانين يشكلون الدعامة الرئيسية للحركة المسرحية في الوطن العربي .

وقد حصرت إدارة مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما على إثراء برنامج المهرجان بالعديد من الفعاليات الإبداعية، إذ ستقام ثلاثة ورش تدريبية دولية متخصصة في فنون الأداء المسرحي، وذلك بالشراكة مع الهيئة الدولية للمسرح (I.T.I ) وسيتولى الإشراف علي إدارتها الفنان محمد الضنحاني.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي وكانت دورته تحمل اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.