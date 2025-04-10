شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين: مسامح الكل.. سواء أعجبه برنامج "قطايف" أم لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سامح حسين إن برنامج "قطايف" استطاع أن يحقق تفاعلًا واسعًا بين الناس لأنه قدّم فكرة جديدة ومختلفة، مشيرًا إلى أن الجمهور عندما يجد شيئًا صادقًا يلتف حوله ويدعمه، وهو ما حدث من خلال مشاركتهم في نشر الحلقات والمساهمة في نجاح البرنامج.

وأضاف حسين في تصريحاته لـ"الخليج 365": "أتمنى أكون قدمت حاجة مفيدة للجمهور، وأنا مسامح كل الناس سواء اللي حبوا البرنامج أو اللي ما حبهوش.. في النهاية كل الآراء على راسي".

وقدم سامح حسين برنامج قطايف إحدى المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.