شكرا لقرائتكم خبر عن تامر كرم مديرًا لمسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

صدر وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو قراراً بتعيين الفنان والمخرج المسرحي تامر كرم مديراً لمسرح الشباب، أحد أبرز القطاعات التابعة للبيت الفني للمسرح.

الفنان تامر كرم من الأسماء اللامعة في مجال التمثيل والإخراج المسرحي، حيث قدّم خلال مسيرته العديد من العروض الناجحة التي حازت على إشادة النقاد والجمهور، وساهمت في دعم وتطوير الحركة المسرحية في مصر. ويأتي هذا القرار في إطار توجه الوزارة نحو ضخ دماء جديدة في المواقع القيادية الثقافية و الفنية، بما يسهم في تحفيز الإبداع ودعم الشباب الموهوب.

تامر كرم مخرج وممثل عُرف بإخراجه لعدد من العروض المسرحية التي عُرضت على المسارح المصرية والعربية، كما شارك في بعض الأعمال السينمائية والتلفزيونية كممثل، وحصل على عدة جوائز في مجال الإخراج المسرحي على المستويين المحلي والدولي، وهو حاصل على ليسانس الآداب في الفلسفة من جامعة عين شمس، كما حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل والإخراج. بالإضافة إلى ذلك، فقد التحق بدورة تدريبية في الإخراج في فرنسا، وبدأ مسيرته كمخرج مسرحي وشارك في إخراج عدد من العروض التي لاقت نجاحًا على الصعيدين المحلي والعربي.

من أبرز أعماله مسرحية "الملك لير" بمشاركة يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي، ومسرحية "هنا أنتيجون" من إنتاج وزارة الثقافة، والتي حصلت على عدة جوائز، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، التي نالت جائز أفضل عرض مسرحي، ومسرحية "أبو العربي" من بطول هاني رمزي وداليا البحيري، ومسرحية " اللمبي في الجاهلية"، بطولة محمد سعد، و التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم مشروع"كوميدي كلوب" الذي ضم عددا من النجوم الشباب، كما قام بتنظيم عروض موسيقية للنجم محمد رمضان بأسلوب "الموزيكال شو"، كما شارك كممثل في عدد من الأعمال منها : فيلم الدساس، وفيلم ساعة رضا، ومسلسلات : رأس الغول، انحراف، ولاد السيدة، كليوباترا، باب الخلق.

حصل الفنان تامر كرم علي عدة جوائز وتكريمات، منها : جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحية "هنا أنتيجون" ، وجائزة أفضل مخرج عام 2015 من المهرجان القومي للمسرح ، وجائزة أفضل مخرج عن عرض " يوم أن قتلوا الغناء " عام 2018، وأفضل مخرج من مهرجان إبداع عام 2014، عن مسرحية " شرف الله " ، أفضل مخرج في مهرجان طنجة الدولي بالمغرب عام 2013 عن مسرحية "الليلة ماكبث"، وأفضل مخرج في مهرجان مونستير الدولي بتونس عام 2009 عن مسرحية "الملك لير"، وأفضل مخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عن عرض "غنوة الليل"، وأفضل مخرج من جامعة عين شمس عن أعمال مثل "الليلة القتلة" و"هاملت".