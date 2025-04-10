شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد عمر الشريف.. 5 روائع للسينما قدمها مع النجمة فاتن حمامة والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم ذكري ميلاد النجم الراحل عمر الشريف، والذي قدم مع فاتن حمامة خلال مشوارهما الفنى معًا 5 روائع من روائع السينما المصرية، بداية من أول أفلامهما "صراع فى الوادى" عام 1954، ثم فيلم "صراع فى الميناء" عام 1956، "لا أنام" عام 1957، "سيدة القصر" عام 1958 أما آخر عمل جمع بينهما كان "نهر الحب" عام 1960.

عمر الشريف ولد فى 10 أبريل عام 1932 من أب لبنانى يعمل بالتجارة وأم سورية من أسرة ثرية، ولم يكن التمثيل يمثل له شيئا فى ذلك الوقت، إلا أن زميل دراسته المخرج الراحل يوسف شاهين لم يستطع أن ينسى موهبة عمر الشريف، فأسرع مسافرًا إلى الإسكندرية ليعود سريعًا إلى القاهرة، وبصحبته بطل فيلمه "صراع فى الوادى"، ومن هنا تبدأ رحلة عمر الشريف الفنية.

يعد الراحل عمر الشريف أول فنان عربى يرشح لنيل جائزة الأوسكار عام 1963، عن دوره فى فيلم "لورنس العرب"، وفاز بالعديد من الجوائز العالمية الهامة، حيث فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عام 1966 فى فيلم الدكتور زيفاجو، وفى عام 1962 رشح لجائزة الأوسكار عن أفضل دور مساعد فى فيلم لورنس العرب، وفى العام 2004 تم منحه جائزة مشاهير فنانى العالم العربى تقديرًا لعطائه السينمائى خلال السنوات الماضية، وحاز أيضا فى نفس العام جائزة سيزر لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم "السيد إبراهيم وأزهار القرآن" لفرانسوا ديبرون، كما حصل على جائزة الأسد الذهبى من مهرجان البندقية السينمائى عن مجمل أعماله.

ورشح لجائزة الجولدن جلوب أفضل ممثل صاعد عام 1963 عن فيلم Lawrence of Arabia وفاز بها وأفضل ممثل مساعد عام 1963 عن فيلم Lawrence of Arabia وفاز بها وأفضل ممثل درامى عام 1965 عن فيلم Doctor Zhivago وفاز بها.