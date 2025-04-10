شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي تحتفل بالعيد الوطني اليوناني في حفل استقبال بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة ليلى علوي أثناء حضورها حفل الاستقبال الذي أقيم في مقر المدارس اليونانية بالقاهرة، وذلك احتفاءً بالعيد الوطني لدولة اليونان، يأتي هذا الحدث ضمن فعاليات السفارة اليونانية المنظمة على مدار يومين تحت شعار "احتفالات يونانية في ليالي المحروسة".

أيضاً شهدت الاحتفالات عرضاً مميزاً لأشهر أعمال الموسيقار الخالد ميكيس ثيودوراكيس، "زوربا اليوناني"، قدمته الأوركسترا السيمفوني الوطني لهيئة الإذاعة والتليفزيون اليوناني بالتعاون مع كورال أكابيلا التابع لأوركسترا القاهرة السيمفوني. أقيم هذا الحفل الاستثنائي يوم الثلاثاء الماضي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

كانت ليلى علوي استهلت كلمتها في حفل الاستقبال معربة عن سعادتها بالتواجد في المدرسة اليونانية، التي درست بها والدتها وخالتها، والتي لا تزال منارة تخرج أجيالاً تحتضن حضارتين عظيمتين. كما توجهت بالشكر لسعادة السفير السيد نيكولاس باباجورجيو على حرصه الدائم على إبراز المعالم اليونانية في القاهرة والإسكندرية، ورحبت بمعالي وزير الهجرة واللجوء اليوناني، السيد ماكيس فوريدس، الذي حضر الفعالية وايضا رحبت بفخامة نائب وزير الخارجية و الهجرة معالي السفير نبيل حبشي

وأعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها البالغة بهذه الاحتفالات الخاصة، مؤكدة أنها تمثل جسراً يربط بين البلدين اللذين تنتمي إليهما وتعمق جذور التواصل بينهما. وأكدت حرصها الدائم على التواجد والتفاعل من أجل نشر الثقافة المصرية واليونانية وتعزيز التفاهم المتبادل.



ليلى علوي