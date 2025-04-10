شكرا لقرائتكم خبر عن تامر هجرس بالاسكوتر فى جنازة والدة زوجة رامي صبري .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان تامر هجرس على حضور جنازة حماة رامي صبري التى شيعت من مسجد الشرطة فى الشيخ زايد وذلك مستخدماً الاسكوتر فى لقطة خطفت أنظار المتابعين.

شيع منذ قليل جثمان والدة شيرين زوجة النجم رامي صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين، لمثواه الأخير، استعدادا لدفنها بمقابر أسرتها، وحرص النجم رامي صبري على مرافقة الجثمان والتحرك معه.



تامر هجرس فى الجنازة

وحرص على الحضور عدد من صناع الفن، لمواساة رامي صبري وزوجته، التي انهارت باكية وقت صلاة الجنازة على ولادتها، أبرزهم شريهان، يسرا، تامر هجرس، وغيرهم.



تامر هجرس

وأعلن الفنان رامي صبري خبر الوفاة أمس، حيث كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك، "لا إله إلا الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ..والدة زوجتي شيرين في ذمة الله.. برجاء الدعاء".

وفي سياق آخر تصدر النجم رامي صبري التريند على موقع التدوينات القصيرة (X) بأحدث أغنياته "الحب عيبنا" التي أطلقها من خلال مسلسل وتقابل حبيب، وهي من كلمات النجم كريم فهمي أحد أبطال المسلسل أيضا وألحان الأغنية بتوقيع عمرو الشاذلي.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي وبسنت شوقي ومحمود ياسين ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.