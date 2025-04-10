شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Eagles of the Republic لـ طارق صلاح يشارك في مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس فيلم Eagles of the Republic للمخرج المصرى السويدى طارق صلاح في المسابقة الرسمية لـ مهرجان كان السينمائى في دورته الـ 78.

ويدور الفيلم حيث يسقط الممثل المصري الأكثر شعبية، جورج النبوي، في فضيحة مع السلطات بين عشية وضحاها، وبما انه على وشك خسارة كل شيء، يضطر جورج إلى قبول عرض لا يستطيع رفضه.

فيلم فيلم Eagles of the Republic يقوم ببطولته فارس فارس، شيرين ديفيس، لينا خودري، زينب تريكى، شروان حاجي، حسن السيد، بيتر هاجيجولي، سهيب نشوان.



المخرج المصرى السويدى طارق صالح

كما كشف المدير الفني والمندوب العام، تيري فريمو، الذي يُشارك في استضافة المؤتمر الصحفي الخاص ببرنامج الأفلام في باريس إلى جانب الرئيسة إيريس نوبلوش، أن المهرجان تلقى عددًا قياسيًا من طلبات التقديم بلغ 2909 أفلام، ويُضاف دائمًا بعض الأفلام بعد المؤتمر الصحفي في مختلف الأقسام، بما في ذلك أفلام المسابقة.