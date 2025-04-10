فن ومشاهير

استجمام وعلاقات أسرية دافئة..جولة في حساب مي نور الشريف احتفالا بعيد ميلادها

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  • استجمام وعلاقات أسرية دافئة..جولة في حساب مي نور الشريف احتفالا بعيد ميلادها 1/4
  • استجمام وعلاقات أسرية دافئة..جولة في حساب مي نور الشريف احتفالا بعيد ميلادها 2/4
  • استجمام وعلاقات أسرية دافئة..جولة في حساب مي نور الشريف احتفالا بعيد ميلادها 3/4
  • استجمام وعلاقات أسرية دافئة..جولة في حساب مي نور الشريف احتفالا بعيد ميلادها 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الخميس، 10 أبريل 2025 01:38 م

إنسانة حقيقية وبسيطة..هو التوصيف المناسب للفنانة مي نور الشريف، المتابع لحساب مي على انستجرام يلمس مدى بساطتها ورقيها في التعامل مع المتابعين على السوشيال ميديا، تعشق الهدوء وتسعى للاستجمام والاستمتاع بالطبيعة، تشغل أوقات فراغها في التعلم ونشرت فيديو مؤخرا لتعلمها النجارة، وتحرص في نفس الوقت على الحفاظ على دفء العائلة والترابط الأسري.

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مي نور الشريف مع والدها
 

ورغم ابتعاد مي نور الشريف عن الشاشة إلا أن اطلالتها لها رونق خاص ومع كل ظهور لها تلمس حب واشتياق الجمهور لها ويطالبها بالعودة من جديد لعالم الفن.

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مي نور الشريف

ابتعدت مى نور الشريف عن التمثيل منذ سنوات ، حيث كان آخر ظهور لها فى عمل فنى خلال مسلسل "اللهم إنى صائم" مع النجم مصطفى شعبان والذى تم عرضه في شهر رمضان عام 2017، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أكرم فريد ودارت أحداثه في إطار اجتماعى.

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مي نور الشريف

مسلسل "اللهم إنى صائم" بطولة مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندا موسى، مى نور الشريف، فراس سعيد، خالد عليش، محمد أبو الوفا، سليمان عيد، محمد أحمد ماهر، هبة عبد الحكيم، أمانى كمال، محمد رضوان، عفاف رشاد، أحمد الحلوانى، باسم سمير، جمال يوسف وضيوف الشرف عزت أبو عوف، لقاء سويدان، أحمد العونان، منى حسين.

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