لوا يدي ديو جديد يجمع بين وليد الشامي وراشد الماجد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 02:59 مساءً - شارك الفنان وليد الشامي متابعيه أغنية ديو جمع بينه وبين الفنان راشد الماجد والذي تحمل عنوان " لوا يدي"، وأعاد نشره على حسابه بالإنستغرام والذي كتب عليه: "أغنية "لوا يدي"، ديو الفنان راشد الماجد والفنان وليد الشامي من كلمات مساعد الشمراني ألحان ياسر بوعلي، أغنية صادقة، تلمسك من أول جملة، إحساسها عالي وما تطلع من راسك بسهولة".

وأثنى متابعوه على الأغنية وامتدحوها

وكان حساب روتانا على الإنستغرام قد علن مؤخرًا أن هذه أغنية " لوا يدي"، حققت مليون مشاهدة وهذه الأغنية من ميني ألبوم وليد الشامي 2025 رحلة العلا‬".

آخر نشاطات الفنان وليد الشامي

وكان الفنان وليد الشامي قد طرح مؤخرًا ميني ألبوم جديد من 4 أغانٍ بعنوان "وليد الشامي2025 رحلة العلا" واحتوى على 4 أغانٍ وهي:

أغنية "لا تحملني" كلمات شموخ العقلا "العالية" وألحان ياسر بو علي وتوزيع مهند سيف.

أغنية "عندي قناعة" كلمات قوس وألحان وليد الشامي وتوزيع خالد عز، واستطاعت أن تتخطى مليون مشاهدة بعد يومين من طرحها .

أغنية "لوا يدي" ديو جمع بين وليد الشامي وراشد الماجد من كلمات مساعد الشمراني وألحان ياسر بوعلي وتوزيع هشام السكران .

أغنية "كأني" من كلمات عدنان الأمير وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي .

آخر حفلات الفنان وليد الشامي

وآخر حفل شارك فيه الفنان وليد الشامي هو "ليلة دايم السيف" والتي أقيمت بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال أيام عيد الفطر وكانت بقيادة المايسترو ‫وليد فايد‬ وبمشاركة نخبة من كبار نجوم الفن وهم الفنان محمد عبده ،عبادي الجوهر، ماجد المهندس، أحلام، امال ماهر، طلال سلامه، نواف الجبرتي.

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