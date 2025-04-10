خطوة مفاجئة من ابنة حلا شيحة وهذا رد فعل والدتها 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 02:59 مساءً - فاجأت خديجة هاريسون، ابنة الفنانة حلا شيحة، جمهور السوشيال ميديا باتجاهها لتقديم فيديوهات مصورة من خلال موقع يوتيوب، تتحدث من خلالها عن الدين الإسلامي وأهمية الصلاة. ابنه حلا شيحة بالحجاب دشنت خديجة قناتها على اليوتيوب منذ فترة قصيرة، وبدأت في نشر المقاطع وهي ترتدي حجاباً بسيطاً يتناسب مع عمرها، ومع طبيعة الفيديوهات التي تقوم بطرحها، وكان لافتاً للانتباه أنها تتحدث باللغة الإنجليزية خلال هذه المقاطع.

دعمت حلا شيحة ابنتها، وأبدت إعجابها بالخطوة المميزة التي اتخذتها، وحرصت على تشجيعها من خلال "ستوري" عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.



يذكر أن حلا شيحة حذفت كل صورها عبر حسابها بتطبيق إنستغرام خلال شهر رمضان، ونشرت صوراً حديثة لها وهي ترتدي الحجاب، وكشفت أنها تنوي إطلاق "بودكاست" تتحدث من خلاله عن تجربتها، والتي رأت من خلالها أنها تشبه الكثير من الناس، منوّهة أنها سوف تقوم بإطلاقه بعد نهاية رمضان. آخر أعمال حلا شيحة كانت آخر المشاركات الفنية لـ حلا شيحة من خلال موسم دراما رمضان الماضي 2024، في مسلسل "إمبراطورية م"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "مي"، سيدة مطلقة، تواجه صعوبات الحياة بمفردها، حتى تلتقي "مختار أبو المجد" الفنان خالد النبوي، الذي توفيت زوجته، تاركة له 6 أبناء، خلال أحداث المسلسل، الذي يشارك به عدد آخر من النجوم، وهم: نشوى مصطفى، نور النبوي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، وآخرون، والعمل من إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك.

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