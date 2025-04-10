تفاصيل ألبوم هند البحرينية هند 2025

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ألبوم هند البحرينية هند 2025

آخر ألبوم طرحته الفنانة هند البحرينية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 02:59 مساءً - تستعد الفنانةاليوم لطرح ألبومها الجديد والذي جاء بعنوان ""، وتعاونت بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين واحتوى على 8 أغانٍ منوعة.ونشر حساب روتانا موسيقى على الإنستغرام بوستر الألبوم وعلق وكتب: "تفاصيل تعاونات ألبوم هند البحرينية 2025 المُنتظر، والذي يتضمّن 8 أغاني‏ مع نخبة من الشعراء والملحنين والموسيقيين".كما نشر الحساب بعض المقاطع من الالبوم وكتب: "يوم واحد يفصلنا عن‏ ‏ ألبوم الفنانة هند البحرينية 2025".أما الفنانة هند البحرينية نشرت صورة قبل أيام وكتبت: "جمهوري الحبيب جايتكم وجايبه الغنايم احبكم هند 2025".الألبوم "هند 2025"يحمل 8 أغان وتعاونت فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين وهي كالتالي:أغنية "تقهوي الحزن" كلمات الأمير فهد بن خالد، ألحان يزيد الخالد، وتوزيع عبدالله سهيل .أغنية "جيتني" كلمات وارفة، وألحان وتر، وتوزيع مروان.أغنية "تستاهل أكثر" كلمات الحياة، والحان الدكتور محمد غازي، وتوزيع جراح الصايغ.أغنية "التقينا" كلمات الأمير عبدالله بن سعد وألحان توزيع أحمد أسدي.اغنية "لي متى" كلمات سطام العتيبي، وألحان الدكتور محمد غازي وتوزيع جراح الصايغ .اغنية "ميسر" كلمات لال، وألحان فيصل المحمد وتوزيع على خفاجي.أغنية "قنبلة إحساس" كلمات أدهم معتز، ألحان أحمد حمادة، وتوزيع هشام محمد.وكان آخر ألبوم طرحته الفنانة هند البحرينية هو "هند 2024" مع شركة روتانا وجاء بعد غياب 12 عاماً عن آخر ألبوم لها عام 2012، وكانت روتانا للصوتيات والمرئيات قد كشفت وقتها عن البرومو الترويجي لألبومها، ووقعت على عقد إنتاجي مع الشركة في جلسة عمل جمعتها بالرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي، اشتمل الألبوم على 16 أغنية منوعة، وتصدرت 6 منها الترند وتجاوزت مشاهداتها أكثر من مليون وتم تدشين ألبومها بالرياض.

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