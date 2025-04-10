في مخالفة للقواعد الملكية.. الأمير جورج ينضم إلى والده في رحلة بباريس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 02:59 مساءً - رغم أن القواعد الملكية تنص على ألّا ينبغي سفر وريثين للعرش على نفس الرحلة، لكن الأمير ويليام والأمير جورج كسرا هذه القواعد، وظهرا سويًا في رحلة بباريس، ويبدو أن أمير ويلز يحاول خطف بعض الذكريات السعيدة التي يعيشها مع ابنه، دون النظر إلى القواعد الملكية الصارمة.

الأمير جورج يسير على خطى والده

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شوهد الأمير جورج، 11 عامًا، والأمير ويليام، 42 عامًا، أمس، في مدرجات ملعب بارك دي برانس، لدعم فريق أستون فيلا، فريق كرة القدم المفضل لدى أمير ويلز، في مباراته ضد باريس سان جيرمان. وبدا الأمير وابنه في غاية الحماس وهما يشجعان فريقهما المفضل.

على الرغم من أن المباراة أقيمت في ليلة دراسية، إلا أن الأمير جورج - وشقيقيه الأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام - يقضون حاليًا عطلة مدرسية قبل أحد الفصح.

ودائمًا ما يحرص الأمير ويليام وكيت ميدلتون على تقليل ارتباطاتهما الملكية خلال عطلات أطفالهما ليتمكنوا من قضاء الوقت معًا كعائلة.

وغالبًا ما ينضم الأمير جورج إلى والده في مباريات كرة القدم، ويبدو أنه يتبع شغف والده بفريق أستون فيلا. وكان قد قال الأمير ويليام ذات مرة إن ابنه الأكبر يحمل نفس الحماس في حب كرة القدم.

وفي حوار سابق، قال ويليام عن الفرق التي يشجعها أطفاله الثلاثة "أتمنى أن يجدوا جميعًا فرقهم الخاصة في الوقت المناسب. وليس بالضرورة أن يكونوا جميعًا من مشجعي فيلا".

وأضاف: "أحاول ألا أكون متحيزًا، لكن من الواضح أنهم يرون مدى شغفي به ويشاهدون المباريات معي. وأحاول بطريقة غير مباشرة زرع حب الفريق في قلبهم"، وتابع مازحًا: "لديهم قمصان فيلا، ويطلبون الحضور معي إلى المباريات".

كيت ميدلتون تكشف عن أمنية تجمعها وأطفالها

أعربت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، عن أملها في اصطحاب الأمير جورج، 11 عاماً، والأميرة شارلوت، 9 أعوام، والأمير لويس، 6 أعوام، إلى الخارج معها ومع الأمير ويليام في رحلاتهما القادمة، كما تحدثت عن أفضل مكان تفضّل السفر إليه

أشارت كيت ميدلتون، البالغة من العمر 43 عاماً، في حديثها إلى أنها تحب السفر مع أبنائها، وتأمل دائماً في السفر معهم خارج بريطانيا. ولكن دائماً ما تجد صعوبة في الأمر بسبب عدم سهولة تنظيم الوقت.

وتذكرت جولتها الملكية مع ويليام عام 2014 في أستراليا ونيوزيلندا، عندما كان جورج رضيعاً، وقالت: "كان أمراً رائعاً". وأضافت: "أود العودة إلى هناك الآن معهم الثلاثة، ولكن الأمر يتعلق بالتأكُّد من إمكانية الجمع بين العمل وأطفالنا".

أما عن الأماكن التي تفضّل السفر إليها؛ فقالت كيت: "أحب الشرق الأوسط لأنه مألوف لي منذ نشأتي". مشيرةً إلى الوقت الذي قضته في الأردن في طفولتها بسبب عمل والدها مديراً في الخطوط الجوية البريطانية في عمّان.

يُذكر أن هذا العام سيشهد تغييراً في السفر الملكي لعائلة أمير وأميرة ويلز. سيبلغ الأمير جورج عامه الثاني عشر في 22 يوليو؛ مما قد يُفعّل بروتوكولاً يمنعه من السفر مع والده.للمزيد من الأخبار: الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس يتشاركون الهواية نفسها مع كيت ميدلتون

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