شاهدوا فوز الشطي تنشر كواليس مسرحيتها البيت المسكون وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 02:59 مساءً - تواصل الفنانة فوز الشطي تقديم عروض مسرحيتها "البيت المسكون قطعة 6 شارع 6 منزل 6"، والتي تقدم عروضها على مسرح نادي القادسية بدولة الكويت.

وشاركت متابعيها صورة لها من شخصيتها بالمسرحية، وصوراً أخرى مع فريق العمل، وعلّقت فوز الشطي وكتبت: "مسرح السلام يقدم مسرحية الرعب الفكاهية البيت المسكون 666"، من تأليف وإخراج الدكتور عبدالعزيز المسلم، المخرج المنفذ عبدالله عبدالعزيز المسلم، على مسرح نادي القادسية".

آخر مسرحية عُرضت لفوز الشطي بالرياض

وكان آخر عمل مسرحي للفنانة فوز الشطي هو مسرحية "الدكتور"، التي عُرضت بالرياض ضمن مسرحيات جولة المملكة 2024، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، وهي مسرحية كوميدية، من بطولة: الفنان أحمد العونان، غادة الزدجالي، سلطان الفرج، فهد البناي، وأبوصابر. وتدور القصة حول استغلال الطبيب لمرضاه؛ بسبب طمعه وجشعه، ولكن تدور الأحداث، وتصل إلى نهاية غير متوقعة؛ نتيجة أعماله السيئة.

مسلسل "من الأحد إلى الخميس"

أما آخر أعمال الفنانة فوز الشطي الدرامية فهو "من الأحد إلى الخميس"، وهو مسلسل من إﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علي دوحان، من بطولة فوز الشطي، محمد الدوسري، إيمان فيصل، شهد سلمان، رانيا شهاب، خيرية أبو لبن، رندا حجاج، محمد المنصوري، محمد جمال الشطي، خالد الصراف، وليلى الرندي.

والتي تدور أحداثه حول ثلاث قصص اجتماعية، تجتمع كلها تحت ثوب الجريمة؛ الأولى قصة ترتكب امرأة فيها جريمة بغير قصد؛ دفاعاً عن زوجها، وتسعى لإخفاء الجريمة، وأخرى لشخص مجهول الوالدين، يخدع امرأة بأنه تاجر غني حتى يتزوجها، والثالثة لأحد مشاهير السوشيال ميديا، يستغل فتاة ليكسب من خلالها أموالاً طائلة من عمله بشبكة تتاجر بالأعضاء.

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