نورا بالألف تكشف عن عروض جديدة لمسرحية آخر رحلة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 02:59 مساءً - أعلنت الفنانة نورا بالألف عن عروض جديدة ستقدم لمسرحيتها "آخر رحلة"، مع الفنان طارق العلي والفنانة هند البلوشي، وقدمت أول عروضها بأول أيام عيد الفطر، ولا تزال مستمرة.

ونشرت بوستر المسرحية، على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وكتبت فيه: "فتحنا لكم عروضاً جديدة، المسرحية الكوميدية "آخر رحلة"، برؤية سينمائية، من بطولة نجم الكوميديا الدكتور طارق العلي، ومجموعة من النجوم، على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي".

مسرحية "آخر رحلة"

هي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، وﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر البلوشي، وبطولة الفنان طارق العلي، إسماعيل سرور، هند البلوشي، سعيد الملا، محمد عاشور، عبدالرحمن صابر، نورا بالألف، فيصل السعد، صالح الفيلجاوي، سلطان العلي، محمد الوزير، سعود المطيري، علي عيسى، وتقدم عروضها على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي بالكويت.

آخر مسرحية قدمتها الفنانة نورا بالألف

وكانت آخر مسرحية قدمتها الفنانة نورا بالألف هي "الغزلان"، من إﺧﺮاﺝ نور النصر، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عثمان الشطي، ومن بطولة الفنان أحمد فت، عبدالله الهاجري، نورا بالألف، عبدالوهاب الدويسان، فيصل قاسم، حسين الحيفي، تميم المالكي، سماح السيد، رتاج مكي.

وأيضاً المسرحية الاستعراضية "روبوتو"، من بطولة الفنانة هند البلوشي، نورا بالألف، خالد الصراف، عبدالله هيثم، محمد الجاسم، زينة الصفار، إيمان قمبر، مشعل الفرحان، ‏ريماس صقر، حسين القناعي، بتول الشطي، تصميم وتصوير البوستر مشعل الفرحان، مكياج عبد العزيز الجريب، الإشراف الإداري والمالي سلمان السلمان.

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